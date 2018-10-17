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Взрыв в Керчи: подозреваемый покончил с собой
Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко рассказала, что личность молодого человека, напавшего на колледж, установлена. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, сообщает Лига со ссылкой на РБК.
Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Установить его личность удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье", — говорится в сообщении Петренко.
Также сообщается, что СК РФ переквалифицировал уголовное дело, возбужденное по статье "теракт", на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).
Согласно первоначальному осмотру тел, погибшие скончались от огнестрельных ранений.
Ранее глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов заявлял, что, предположительно, напавший на колледж ученик покончил с собой.
Сегодня в здании политехнического колледжа в городе Керчь, который находится на самом востоке временно оккупированного Крыма, произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек, около 50 получили ранения.
В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что в колледже взорвалось "неустановленное взрывное устройство".
Директор техникума Ольга Гребенникова заявила, что в помещении колледжа неизвестные якобы расстреливали людей из автоматов.
Некоторые сайты сепаратистов, ссылаясь на очевидцев, также сообщают о стрельбе в здании техникума.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что следствие квалифицировало взрыв в керченском колледже как теракт.
РБК со ссылкой на источник в российском МВД сообщил, что правоохранительные органы РФ подозревают в организации взрыва в керченском колледже ученика этого заведения.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, теракт, техникум, самоубийство
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