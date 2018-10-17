Зарплаты и доходы украинцев вырастут: Гройсман рассказал о проекте бюджета на 2019 год

17.10.2018 22:05

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен в том, что заработная плата украинцев будет расти. Об этом он сказал на заседании правительства в среду, — сообщает «Укринформ».



«Я уверен, что будут расти зарплаты украинцев. Мне больно, что люди получают пока что низкую зарплату. Но… мы работаем, чтобы обеспечить увеличение заработной платы в стране», — сказал Гройсман.



Гройсман также подчеркнул, что четверг — очень важный парламентский день.

«Завтра в парламенте рассматриваем важный вопрос — проект Госбюджета-2019. Он реалистичен, полностью сбалансирован и дает уверенность в экономическом росте в 2019 году».

По его словам в проекте госбюджета-2019 правительство полностью сохранило все приоритеты, которые воплощает в жизнь в 2018 году: финансирование Вооруженных сил, ремонт дорог, реформа образования, медицинская реформа, децентрализация, поддержка агропромышленного комплекса. В предложенном документе инфляция планируется на уровне 7,4%

Источник: https://donpress.com