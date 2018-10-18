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20 октября в Украине резко похолодает
В ближайшие пару дней, 18 и 19 октября, на всей территории Украины сохранится малооблачная и теплая погода, однако субботы начнется резкое понижение температуры.
Как передает replyua.net, такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она отметила, что 20 октября, в субботу, холодный фронт ворвется в западные области Украины, и он будет быстро перемещаться вглубь страны, во всех областях резко похолодает уже в воскресенье. «Дневная температура воздуха снизится за субботу-воскресенье до +9-13 градусов. В субботу еще подержит высокие 20-23 юг и юго-восток. В воскресенье, когда везде будет от +9 до +12, на юге и востоке еще будет +12 и +16», - пишет Диденко.
По ее словам, в ближайшие два дня сохранится тепло и малооблачная погода. Согласные ее прогнозу, в пятницу в Киеве будет около 20 градусов тепла. Понижение температуры прогнозируется уже в субботу: около 15 градусов днём. В воскресенье, 21 октября, в столице воздух прогреется всего до 12 градусов со знаком плюс.
Теги: Украина, Донбасс, погода
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