«Бабье лето» покидает Украину: «лето среди осени закончится уже на этих выходных», - синоптик

18.10.2018 07:21

Пришедшая в октябре месяце в Украине теплая осенняя погода, или как называют ее в народе «Бабье лето», которое дало возможность украинцам вспомнить о лете, продержится еще совсем недолго. Как пишет replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала украинский синоптик Наталия Диденко.



В сообщении Диденко в социальной сети говорится: «Жители Киева. Напоминание о погоде от синоптика. Уже на ближайших выходных заканчивается это лето среди осени. В субботу и воскресенье,20 и 21 октября, температура воздуха постепенно, но существенно снизится. А с наступлением следующей недели похолодание усилится еще больше. Пока еще наслаждайтесь, но начинайте готовиться к холоду»