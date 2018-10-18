Годовщина страшного ДТП с Зайцевой: ситуация изменилась, есть другая сторона медали

18.10.2018 11:45

Год назад, 18 октября 2017 года в Харькове на улице Сумской произошла жуткая трагедия: джип врезался группу пешеходов.

Пять человек погибли сразу, одна девушка – спустя несколько дней, пятеро сильно пострадали. Общественнось внимательно следит за ходом дела, но спустя год виновники аварии не осуждены.

«Конечно есть «мажоры», которым позволено чуть больше чем другим. Это категорически не нравится всем людям, что проявляется в требованиях к судебной системе, отмене неприкосновенности и всего, что касается справедливости и равных обязанностей. Это одно сторона медали и мы следим за судом, ругаем и т.д. Есть и другая сторона медали. Еще несколько лет назад такие случаи не всегда попадали в СМИ и люди не всегда знали, что делают «мажоры». В 90-х вы найдете много подобных этой трагедий, но они не выходили за пределы районных газет», – говорит Еременко.

«Сейчас «мажоры» стали для нас прозрачны, заметны. Они нарушают правила, попадают в аварии. Судебная и правоохранительная системы иногда работают в отношении них как обычно – нужно максимально смягчить наказание, оправдать, а с другой стороны они несут на себе это внимание общества. В этом и есть наш переход от закрытой к открытой власти», — отмечает эксперт.

Однако, те органы власти, от которых зависит наказание виновных, не спешат меняться в лучшую сторону.

«Но правоохранительная и судебная система не поменялась, она быстро поменяться и не может, она сопротивляется переменам. То, что мы сейчас видим – это те самые конвульсии, когда попытка работать по старым лекалам натыкается на публичность, когда уже не получается. Суд, который мы обсуждаем, как раз показывает, что нельзя пойти по старым лекалам.Трагедия ужасна. С другой стороны, сам факт, что спустя год мы это обсуждаем, значит, что обществу это важно и это характеризует его с хорошей стороны», — подытожил Еременко.

Источник : https://politeka.net