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Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев
18.10.2018 22:31
За прошедшую неделю в Украине гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 153 тысяч человек.
Об этом сообщила пресс-служба Общественного центра здоровья.
В сообщении отмечается, что пока заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне – на 30,1% меньше эпидемического порога.
«В течение отчетной недели (8–14 октября) гриппом и ОРВИ заболело 153 150 человек, из них 70,1% – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 14% и 6,3% соответственно», – говорится в сообщении.
Источник : https://zi.dn.ua/news
Теги: Донбасс, грипп, украинец, заболевания
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