Известны даты пробного ВНО-2019

18.10.2018 14:06

Школьники могут выбрать два любых предмета.



В Украинском центре оценивания качества образования уже объявили о датах проведения пробного Внешнего независимого оценивания.



Регистрация на участие начнется в январе (с 8 по 31 января 2019 года), а само тестирование пройдет в марте.



16 марта - по украинскому языку и литературе.



23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского).



Все школьники могут пройти пробное тестирование максимум по двум предметам, один из которых – украинский язык и литература. Поскольку одно из условий – школьники в день проведения пробного тестирования могут пройти тест по одному учебному предмету, а на 23 марта назначено ВНО по семи предметам.



Участие в пробном тесте платное. Пока что стоимость, которую нужно заплатить за участие, неизвестна.

Источник : https://zi.dn.ua/news