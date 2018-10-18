Кабмин отменил повышение цен на газ до 27 октября

18.10.2018 00:09

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств для «Нафтогаза Украины» о льготах на продажу газа теплокоммунэнерго и облагазам. Об этом решении заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

«Действие специальных обязательств продолжено до 27 октября», — заявил Рябчук.

Ранее премьер-министр Украини Владимир Гройсман заявил, что не считает необходимым менять цены на газ для населения и пообещал не допустить их повышения на 60 процентов.

Источник : https://donpress.com