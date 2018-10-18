Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов

18.10.2018 21:30

Ведомство сохранило установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным.

Министерство финансов Украины после выплат 17 октября 501 млн долл. по ранее размещенным валютным ОВГЗ в четверг, 18 октября, на внеплановом аукционе смогло привлечь рекордную для последнего времени сумму – 241,76 млн долл., удержав ставку на уровне 7% годовых.

Согласно сообщению ведомства, оно отклонило одну из шести заявок на 0,03 млн долл. под 7,5% годовых.

Как сообщалось, на плановых аукционах 16 октября объем продаж долларовых ОВГЗ составил 41,28 млн долл., что существенно меньше, чем 127,16 млн долл. на аукционах неделю назад и 175,9 млн долл. – на внеплановых аукционах 11 октября.

Минфин сохранил установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным и отклонил лишь две заявки на 6 млн долл. на покупку 8-месячных бумаг, в которых покупатели просили ставку до 8% годовых.

Минфину 17 октября необходимо было выплатить 501 млн долл. по ранее размещенным долларовым ОВГЗ, а с начала месяца он привлек 411,41 млн долл. Помимо этого, на следующей неделе Минфину предстоит погасить ОВГЗ в евро на сумму около 200 млн евро.

Источник : https://www.segodnya.ua



