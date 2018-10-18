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На укранцев вешают липовые кредиты: есть ли шанс не платить
В Украине все чаще происходят ситуации, когда аферисты подделывают документы и оформляют липовые кредиты.
Ни один украинец не застрахован от того, что ему могут позвонить из банковского учреждения и напомнить о долге по кредиту.
«Вам нужно до 20 числа внести в банк 5 тысяч гривен в счет погашения кредита». «Кредит? Но, я же не оформлял кредит!» — ответит гражданин и узнает, что год назад на его имя был оформлен кредит на сумму 70 тысяч гривен.
В СМИ с регулярной периодичностью встречаются слезливые истории о «липовых» заемщиках, аферистах, которые подделывают документы и на чужое имя берут кредиты. Ситуация, мягко говоря, не из приятных. Добиться правды можно только через суд и имея хорошего адвоката. Толковый правозащитник достаточно не без труда, но сможет доказать, что его клиент стал жертвой кредитных мошенников и на самом деле ничего не должен банку. Хотя… Если народные депутаты примут президентский закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», то шансы отбиться от «липового» кредита в разы снижаются. Документ прописан так, что у адвокатов фактически забирается возможность защищать граждан.
Приведем лишь некоторые новеллы «президентской инициативы». Адвоката могут оштрафовать (на сумму до трех прожиточных минимумов, около 6 тысяч гривен) или даже лишить адвокатской лицензии за «злоупотребление процессуальными правами». На практике это будет означать, что судья и (или) прокурор смогут пожаловаться за адвоката за то, что он слишком много подает ходатайств, просит провести дополнительные экспертизы по делу, привлечь новых свидетелей, заявляет отводы судье. То есть, за активность защитника, которая во многом является залогом выигрышного дела, может стать, накажут. А накажут адвоката – его подзащитный не добьется правды в суде.
«Мой стаж работы адвокатом более 20 лет и в моей практике в последнее время нет ни одного обвинительного приговора. Я использую в своей практике те методы, которые сегодня хотят назвать злоупотреблением правом», — говорит адвокат Анна Боряк.
Данный законопроект лишает граждан и право свободно выбирать адвоката. У президента считают, что во многих случаях, выбор адвоката – прерогатива следователя. Случись с вами какая – то беда, то именно следователь решит, кто вас будет защищать.
Конечно, потом вы сможете добиться, чтобы ваше дело вел правозащитник, которому вы полностью доверяете, но к тому моменту следователь успеет собрать доказательственную базу против вас.
«Задача законопроекта очень простая- поменять адвокатов на следователей и обеспечить гражданам чтобы следователь сидел напротив них в суде, и рядом с ними. По нашему мнению, данное решение лишит граждан Украины возможности защищаться», — отмечает адвокат Андрей Цыганков.
Хочется верить, что народные депутаты, осознают насколько опасный президентский законопроект и в ответственный момент не проголосуют за него. Ведь принятие данного документы приведет не только к гибели независимого института адвокатуры в Украине, но и заберет в украинцев возможность качественно отстаивать свои интересы в судах, что противоречит Конституции.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, кредиты, украинец
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