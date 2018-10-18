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Порошенко: стратегия Путина потерпит полное фиаско
Владимир Путин очень жалеет, что он потерял церковь, и в его стране наблюдается тяжелый экономический кризис, и в итоге стратегия политики российского президента терпит полное фиаско. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал ZIK, такое заявление прозвучало от президента Украины Петра Порошенко.
«Стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско - он не имеет союзников в мире; очень жалеет, что он потерял церковь; он имеет глубокий экономический кризис. И объяснить, а зачем это было, когда Украина была дружественным соседним государством, он никому не может и не сможет», - подчеркнул глава государства. По его словам, в настоящее время российский президент готовит военный сценарий возврата Донбасса, но он этого никогда не допустит.
Порошенко рассказал о результатах последнего опроса, отметив, что большинство граждан Украины хотят возврата Донбасса политико-демократическим путем, и лишь 11% респондентов заявили, что нужно начать военную операцию. Порошенко добавил, что он не принимает такой сценарий и не повторит на Донбассе Грозный.
Теги: Донбасс, Путин, церковь, Порошенко
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