Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины

18.10.2018 20:39

По словам Путина, в РФ намерены дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения и договариваться с новым руководством Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", - заявил Путин.

Напомним, 21 сентября Украина официально уведомила Россию о расторжении договора о дружбе. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Источник : https://www.rbc.ua