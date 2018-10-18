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Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины
По словам Путина, в РФ намерены дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы в Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения и договариваться с новым руководством Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
"Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", - заявил Путин.
Напомним, 21 сентября Украина официально уведомила Россию о расторжении договора о дружбе. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.
17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Источник : https://www.rbc.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, отношения, руководство
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- Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины20:39
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