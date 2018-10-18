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Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России"
Поступило сообщение о том, что США может предоставить Украине фрегаты, которые способны потопить военный флот России. Технические характеристики вполне позволяют это сделать. Украинский милитаристский портал сообщил, что правительство США направило лист в Минобороны Украины. В нем говорится о том, что Штаты готовы предоставить военно-техническую помощь ВСУ, передает издание " Диалог.UA" на "Український мілітарний портал" Известно, что отношения России со Штатами накаляются. В данный момент правительство США пришло к выводу о том, что Украине необходимо помогать в борьбе с агрессором. Очевидно, терпение Штатов уже окончательно лопнуло из-за агрессии РФ во всем мире.
США предложили фрегаты типа Oliver Hazard Perry, которые принадлежат ВМС США. Они могут быть переданы Украине в рамках программы Excess Defense Article. Стоит отметить, что в 2000-х годах на этих кораблях проходили стажировку военнослужащие Украины. При этом один из фрегатов USS Klakring уже бывал в водах Севастополя. Тогда же состоялась дискуссия касательно того, чтобы передать подобные фрегаты ВСУ. "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа “Oliver Hazard Perry”, способные уничтожить любой корабль России", - сказано в сообщении. Многие ожидают, что фрегаты этого типа сумеют уничтожить любой корабль России, которая устраивает провокации в водах Черного и Азовского морей. Такая техника может значительно усилить украинский флот. Ведь ее технические характеристики сумеют поразить любого ценителя военных машин.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, фрегат
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