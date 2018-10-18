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Украинцам показали, как будет выглядеть главная елка страны

18.10.2018 07:44
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Украинцам показали, как будет выглядеть главная елка страны

В Киеве главную елку для новогодних праздников в этом году традиционно установят на Софийской площади. Также будет установлена дополнительная елка- на Контрактовой площади. Об сообщила компания-организатор Folk Ukraine в Facebook.

Елку на Софийской площади по традиции откроют вечером 19 декабря, в День Святого Николая. На площади установят рождественское дерево, волшебный полярный экспресс и сцену. Праздничные мероприятия здесь продлятся до 13 января.

Праздничные мероприятия на Контрактовой площади начнутся 15 декабря и продлятся до 20 января. Елка и площадь будут украшены в стиле творчества художницы Марии Приймаченко.

«Игрушки будут иметь форму диковинных зверей украинской художницы, которые символически призывают к миру и дружбе», — рассказали в Folk Ukraine.

На Владимирском проезде будет расположен магический туннель со снежным декором, рождественская ярмарка, зона уличной еды и аллея чудес.

Источник : https://donpress. 



Теги: Украина, Донбасс, праздник, елка
 
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