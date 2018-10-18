- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- Крупный украинский банк предупредил о сбоях с картами: когда ждать16:33
- Венгрия выделит 5 миллионов долларов закарпатским учителям16:18
- В десятку: во Львове заминировали рекордное количество зданий15:50
- В селе Ивано-Франковской области корью заболели сразу 53 ребенка15:21
- Один человек не мог это сделать: эксперт по оружию раскрыл правду про расстрел детей в Керчи 15:07
- Лавров заявил, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море14:54
- Верховная Рада ввела уголовную ответственность за незаконный въезд в Украину14:28
- Известны даты пробного ВНО-201914:06
- Они нелегитимны: Лавров о ситуации в ПАСЕ и отношении России к ЕСПЧ13:40
В десятку: во Львове заминировали рекордное количество зданий
Сообщение от "минеров" поступило на электронный адрес Горячей линии города.
Во Львове сегодня, 18 октября, в 10.20 в полицию поступила информация о заминировании десяти зданий гостиниц и фитнес-клубов, расположенных на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Науковой, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.
"Сообщение к правоохранителям поступило от сотрудников Горячей линии Львова. Последние получили информацию о минировании на электронную почту", – сообщают в полиции.
На места выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проводят эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.
Напомним, не так давно во Львове искали взрывчатку также в трех торговых центрах – на улицах Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Богдана Хмельницкого, 176. Как оказалось, на электронный адрес Центра безопасности города, пришло письмо на русском языке о закладке взрывчатки.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Львов, заминировано
- Во Львове "Родник" приняли на ура
- Во Львовской галереи искусств недосчитались более 600 музейных экспонатов
- Донецкого марафонца обокрали во Львове
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- В Донецке не хотят устраивать войну облсоветов
- Львовский программист искал работу необычным для ІТшника способом (ФОТО)
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Эксперт сообщил о смене тактики ведения боя оккупантами на Донбассе11:18
- Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта11:00
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах10:17
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "08:55
- Загадочная смерть. В Запорожье при странных обстоятельствах умерла мариупольчанка07:31
- "Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов 21:45
- Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР" 21:31
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- Крупный украинский банк предупредил о сбоях с картами: когда ждать16:33
- Венгрия выделит 5 миллионов долларов закарпатским учителям16:18
- В природе существует только три вида женщин16:03
- В десятку: во Львове заминировали рекордное количество зданий15:50
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- В селе Ивано-Франковской области корью заболели сразу 53 ребенка15:21
- Один человек не мог это сделать: эксперт по оружию раскрыл правду про расстрел детей в Керчи 15:07
- Лавров заявил, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море14:54
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут