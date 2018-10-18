В Раде объяснили целесообразность трехлетнего планирования бюджета

18.10.2018 20:00

Благодаря такому механизму будет введен четкий алгоритм выделения средств, считают в бюджетном комитете.

Внесением изменений в бюджетный кодекс №8044 о введении трехлетнего планирования бюджета Рада сможет установить четкий алгоритм финансирования отраслей. Об этом в комментарии РБК-Украинасообщил заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Сергей Мельник.

Нардеп назвал идею о трехлетнем планировании бюджета "очень важным инструментом".

"Ведь бюджетные направления были как лозунги. Суть декларации (о трехлетнем планировании бюджета, - ред.) - определить механизмы и процедуру (наполнение бюджета, - ред.). Очень много будет зависеть от того, какой будет формат декларации, то есть ее содержательное наполнение", - добавил он.

По словам Мельника, благодаря декларации о трехлетнем планировании бюджета будут определены четкие алгоритмы и логика выделения средств.

"Декларация будет определять, что делать дальше. В частности, у нас сегодня осталось тысячи километров дорог в первом слое. Так что нам теперь - не класть верхний слой? Переход (на трехлетнее планирование бюджета, - ред.) должен определить именно это", - добавил заместитель председателя бюджетного комитета.

По его мнению, по новому закону, выделение средств на развитие определенной отрасли будет предусматривать результат для страны.

"Так же, например, является развитие высшего образования. С одной стороны - в Минобразования говорят, что хотят отдать колледжи на структурные на места. Но продвигает в бюджетном кодексе государственный заказ частных заведений. То есть на частные заведения можно знать ресурсы, а не госколледж - нет? Это не государственная политика. Ведь должна быть четкая философия и идеология. Согласно статистике, большинство тех, кто выбрал техникум, работает по специальности. Поэтому таких нужно поддерживать - это гарантия того, что вложенные деньги дадут результат стране", - пояснил депутат.

Ранее РБК-Украина сообщало, на какие направления в бюджетном комитете предлагают сократить расходы. В частности, речь идет о сокращении финансирования общественного вещания.

Добавим, что также в бюджетном комитете парламента предложили увеличить проект бюджета Украины на 2019 год на 10 млрд гривен. В частности, по 3 млрд гривен предлагается предусмотреть расходы в сфере образования и медицины.

Источник : https://www.rbc.ua