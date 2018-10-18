В селе Ивано-Франковской области корью заболели сразу 53 ребенка

18.10.2018 15:21

В населенном пункте Петранка, расположенном в Ивано-Франковской области, одновременно корью заболело 53 ребенка. Возраст заболевших колеблется от 5 до 13 лет. Такие данные приводит Центр общественного здоровья МОЗ, передает replyua.net.



«Из 53 детей, заболевших корью, 43 проходят лечение в местной амбулатории, а 10 были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести для стационарного лечения», - сказано в сообщении. В нем также говорится, что на сегодняшний день восемь детей уже были выписаны из стационара и проходят лечение дома.



На место была вызвана специальная комиссия, в задачу которой входило установления причин столь массовой вспышки инфекционного заболевания. Как оказалось, основная причина заключается в несоблюдении требований по введению и хранению вакцин. Более того, в этом селе имеется огромное количество детей, которые ранее не были привиты от кори и не находились в списке для дальнейшей вакцинации. Еще одним занимательным фактом оказалось отключение электроэнергии, которое повлекло за собой нарушение условий хранения вакцин. В результате этого, даже вакцинированные дети заболели корью.