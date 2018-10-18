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В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма
18.10.2018 20:53
США планируют ужесточать санкции в отношении России, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины, каждые несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, передает ТАСС.
"Мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры об урегулировании [конфликта на востоке Украины]", - сказал Волкер на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.
По словам Волкера, администрация президента США Дональда Трампа намерена в дальнейшем продолжать следовать этому пути.
"Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того", - заявил он.
Источник : https://strana.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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