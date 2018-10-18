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Венгрия выделит 5 миллионов долларов закарпатским учителям

18.10.2018 16:18
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Венгрия выделит 5 миллионов долларов закарпатским учителям

Правительством Венгрии было принято решение в оказании поддержки преподавателей Закарпатья. Соответствующий данному решению указ, был опубликован сегодня в выпуске Правительственного венгерского бюллетеня, передает replyua.net.

В нем говорится, что венгерское правительство приняло решение поддержать работников сферы образования, которые трудятся в государственных учебных заведениях Закарпатья. Поддержка будет оказана и всем тем, что помогает проводить учебный процесс на венгерском языке. В соответствии с вышеуказанным решением, этим людям будет выделена одноразовая материальная помощь, размер которой составляет 1,4 миллиарда форинтов, что в долларовом эквиваленте приблизительно равно 5 миллионам. Данная помощь будет выделена уже в следующем, 2019 году. 

В сообщении также отмечается, что в прошлом году венгерское правительство уже увеличила единовременные выплаты учителям Закарпатья, причем сразу на 80%, то есть до 270 тысяч форинтов. Не стоит забывать и о намерении Венгрии в ближайшее время изменить название должности «уполномоченного министра по Закарпатью». Примечательно, что измениться должно лишь название, но не должностные обязанности.




Теги: Донбасс, учитель, Венгрия, миллион
 
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