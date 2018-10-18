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Верховный суд обязал Пенсионный фонд рассчитаться с переселенцами

18.10.2018 08:46
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Верховный суд обязал Пенсионный фонд рассчитаться с переселенцами

Большая палата Верховного суда Украины обязала Пенсионный фонд рассчитаться с пенсионерами, у которых есть статус внутренних переселенцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на решение суда.

По информации, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, который отказал в выплате пенсионеру, имеющего статус внутренне перемещенного лица.

Сообщается, что рассмотрение данного дела Большая палата Верховного суда начала еще 4 сентября.

Источник :  https://donpress.com 



Теги: Донбасс, суд, пенсии
 
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