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Авиакомпании США возобновят полеты в Днепр, Запорожье и Харьков

19.10.2018 13:25
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Авиакомпании США возобновят полеты в Днепр, Запорожье и Харьков

Федеральная авиационная администрация США (FAA) сняла запрет для американских авиакомпаний летать в аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова, а также в контролируемой части воздушного пространства над Черным морем, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в пятницу, передает Интерфакс.

"Отсутствие риска в этих зонах позволит вернуть другие и привлечь новые авиакомпании, и этим увеличить прибыльность аэродромов", – отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

По его словам, решение об отмене запрета FAA приняло после недавнего визита министра в США и по итогам работы Госавиаслужбы Украины и "Украэроруха".

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты гражданской авиации над Симферополем и Днепром с 29 декабря 2014 года. Позже, 27 октября 2015 года, этот запрет был продлен на год, а 27 октября 2016 года – до конца октября 2018 года.

Под действие документа подпадали все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельство летчика США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.

В этот список также попали операторы гражданских самолетов, зарегистрированных в США, за исключением, когда такие операторы являются иностранными авиаперевозчиками.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, Харьков, Запорожье, авиакомпании, Днепр
 
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