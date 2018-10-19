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Цена на газ для населения вырастет с 1 ноября
В Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, посвященном вопросу повышения цен на газ для населения, пишет «Интерфакс – Украина».
«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ – прим.)», – сказал он.
Напомним, что Украина, в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, обязалась перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.
В настоящее время вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
По данным агентства, уже сегодня МВФ может сделать заявление по цене на газ в Украине в связи с вышеуказанным решением Кабмина и принятым накануне парламентом в первом чтении проекте госбюджета на 2019 год.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, население, повышение тарифов
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