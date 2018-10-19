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"Дышать невозможно - все в респираторах", - кислотный выброс Армянска добрался до Украины
Очевидцы возле крымского КПП сообщили о невероятной дымке, которая препятствует нормальному дыханию.
Отмечается, что военные стоят в респираторах, и чтобы дышать нормально, необходимо проехать на несколько километров вглубь материковой Украины. Сегодня стало известно о том, что ядовитое облако, которое выбросил завод "Крымский Титан", уже дошло до Украины. Пограничники стоят в респираторах на КПП. О последствиях этой катастрофы на территории Украины рассказали местные жители изданию "Сегодня", передает "Диалог.UA".
Очевидцы сказали, что в воздухе находится какой-то туман, который вызывает удушье. Дышать при таких условиях почти нереально, поскольку едкий запах препятствует проникновению в легкие чистого воздуха. "Пограничники со стороны России и Украины стоят в респираторах. Они сообщили нам, что такая дымка держится уже почти 24 часа. Утром же запах был настолько ужасен, что даже глаза не могли этого выдержать и начинали слезиться.
Все люди, которые проезжали мимо КПП, были в специальных защитных повязках, чтобы не дышать этой гадостью. Там земля стала совсем желтой", - рассказали очевидцы. Проезжающие через КПП сообщили, что нужно проехать несколько километров в сторону материковой Украины, чтобы почувствовать свежий воздух. Напомним, работники армянского "Титана" впервые раскрыли правду о катастрофе. В свое время из-за трагедии на "Крымском Титане" весь Херсон хотел эвакуировать детей и женщин.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Армянск, химикаты, выброс
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