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Готовьтесь! Украинцев ждут массовые проверки на детекторе лжи
Услугами полиграфологов сегодня пользуются не только частные компании, но и госструктуры. Некоторые из них даже закупают собственные полиграфы и обучают проверкам персонал.
Так, например, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) использует полиграф при наборе кадров с момента создания ведомства. Проводили массовые проверки своих сотрудников и в МВД. А сейчас этим вопросом озадачились в Центре обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Так, согласно обнародованной в системе ProZorro информации, в начале октября Центр объявил тендер на закупку двух комплектов полиграфов. Потратить на них в Минобороны планируют больше полумиллиона гривен.
На днях филиал «Центр сервисного обеспечения «Укрзализныци», вслед за приобретением полиграфа уже второй раз заказал обучение полиграфолога для работы с устройствами. А в конце прошлого года детектором лжи обзавелись в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Минюста Украины, который за 82 тыс. грн купил себе украинский аппарат «Рубикон».
По словам экспертов, полиграфы позволяют определить достоверность данных, которые соискатель указывает в резюме или анкете, не скрывает ли он причины ухода с прошлого места работы, криминальное прошлое. Выяснить факты воровства, слива конфиденциальной корпоративной информации, страсть к азартным играм, алкоголю и многое другое, что кандидат пожелал бы скрыть.
Чаще всего полиграфом пользуются представители крупного и среднего бизнеса. В первую очередь такую проверку проходят кандидаты на материально-ответственные должности: финансисты, бухгалтеры, топ-менеджеры. Причем касается это не только кандидатов на управленческие должности с высокими зарплатами, но и тех, кто претендует на небольшие и средние позиции.
«Полиграф активно используют при приеме на работу в финансовые структуры, банки, страховые компании. То есть там, где есть работа с деньгами, особенно на кассах. Также полиграф используют, в том числе, для проверки продавцов в розничных сетях», — рассказала директор HR-провайдера Smart Solutions Татьяна Никитович.
По ее словам, вопросы, которые задают на детекторе, могут быть очень разные, но в основном проверяют отношение к деньгам, откатам, взяткам и воровству.
Как говорят эксперты, зачастую вопросы, которые задают кандидатам, не относятся к личной жизни, а затрагивают лишь профессиональную деятельность.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, детектор лжи, проверка
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