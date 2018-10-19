Эксперты рассказали о конфликтах и проблемах переселенцев в Запорожье

На территории Запорожской области проживают 56 тыс. внутренне перемещенных лиц из Крыма и Донбасса, в регионе также существует 15 компактных поселений для них. В течение этого лета психологи и советники Минсоцполитики Украины проводили диалоговые сессии в Запорожье и Мелитополе, городах с наиболее многочисленными громадами переселенцев. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Во время таких мероприятий эксперты общались как с переселенцами, так и представителями общественных организаций, коммунальных предприятий, сотрудниками управлений соцзащиты. Специалисты проанализировали, все ли потребности переселенцев в регионе удовлетворены, и представили полученные результаты и рекомендации.

«Страх потерять возможность удовлетворения базовых потребностей, хотя, казалось бы, 5-й год войны, но у людей этот страх сохранился. И малейший намек на то, что они могут лишиться возможности доступа к воде, электричеству, доступа к каким-то продуктам питания и возможности обеспечить себе более-менее качественную жизнь, у них вызывает состояние, близкое к стрессовому», – рассказывает социальный психолог Наталья Опенько. Говорит, что 99,9% таких людей имеют постравматический синдром, что обостряет их реакцию на те или иные факторы.

Наталья Опенько также отмечает, что наиболее ярко конфликты появляются именно в местах компактного проживания переселенцев. «Наиболее ярко они наблюдаются именно в местах компактного проживания, потому что люди, особенно пенсионеры, неработающие, что находятся в поиске работы, они практически круглосуточно между собой общаются в очень ограниченном пространстве. Это тоже обостряет их состояние», – делится психолог результатами анализа диалоговых сессий.

Возникновению конфликтов способствуют также условия проживания в таких местах, так как компактные поселения, созданы как временное жилье, поясняет советник Минсоцполитики по вопросам ВПЛ в Запорожской области Анастасия Перепелица. По ее словам, люди живут в местах, не приспособленных для постоянного проживания. «Идет большая нагрузка на места общего пользования – на кухни, на душевые, соответственно, есть конфликты, связанные с бытовыми причинами. Есть также конфликты между людьми и сотрудниками мест компактного проживания, поселения», – говорит эксперт.

Еще один типичный вид конфликта, в который вовлечены переселенцы на территории Запорожской области, – это конфликт с государственными структурами из-за прекращения выплат пенсий в связи с попаданием переселенцев-пенсионеров в списки СБУ или «Аркана».

По словам Анастасии Перепелицы, когда деньги не выплачиваются, люди просто приходят в отчаяние. «Нет возможности выжить, если ты не получаешь пенсию. Кроме того, что ты должен кушать, как-то одеваться, покупать медикаменты, ты должен ежемесячно платить за аренду жилья», – рассказывает она.

На сегодняшний день в регионе, по словам экспертов, зафиксирован лишь один случай среди переселенцев, когда была восстановлена выплата и возвращена задолженность по пенсии. Добиться этого жительнице Донецка Ирине Покотиловской, живущей в Запорожье с 2014 года, помог ее опыт работы в Пенсионном фонде. Рассказывает: в марте ездила на 10 дней домой, а в июне получила уведомление, что ей не будут выплачивать пенсию как попавшей в списки «Аркана». Говорит: сразу обратилась в органы соцзащиты и получила решение комиссии о возобновлении выплат, однако в августе снова пришло уведомление об их прекращении. После этого Ирина Покотиловская самостоятельно направила запрос в органы Госпогранслужбы, чтобы получить справку о пересечении линии разграничения.

«Я приношу эту справку в Пенсионный фонд, даже была у начальника Пенсионного фонда Запорожской области – эта справка для них никакого значения не имеет. Как же так? У меня же все в порядке – есть дата въезда-выезда, я ничего не нарушила. Им нужно, чтоб исправили в базе данных. Пишу я в Министерство финансов. Потом Минфин мне отправляет, что это не их вопрос, они не ведут эту базу данных. Они отправляют мое обращение в Пенсионный фонд. Они мне пишут только, что была допущена ошибка в написании моей фамилии и дают указание Пенсионному фонду Запорожской области срочно выплатить мне всю задолженность вместе с выплатой за октябрь месяц», – делится своим опытом переселенка.

Запорожские эксперты советуют во избежание таких конфликтов составить «дорожную карту» для переселенцев, как действовать в подобной ситуации. Рекомендуют также составить такие пояснения для перемещенных лиц, что нуждаются в реструктуризации долгов по коммунальным платежам.

Эксперты также отмечают необходимость создания ресурсных центров в районах области, где ВПЛ смогут получить комплексную правовую и психологическую помощь без необходимости ехать за ней в областной центр. Еще одним методом профилактики конфликтов может быть, по мнению специалистов, создание в регионе выездной группы медиаторов – специалистов, не вовлеченных в проблемную ситуацию, которые смогут выезжать на места и быть переговорщиками, помогая разрешать конфликты.

Источник: https://dnews.dn.ua