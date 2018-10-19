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"Керченского стрелка" Рослякова похоронят через две недели: для него выбрали особенное место на кладбище
Стало известно, что Влад Росляков будет похоронен через 2 недели на кладбище в секторе для безродных.
Криминалисты собираются провести экспертизу, чтобы обнаружить наркотические вещества в крови у злоумышленника. Поступило сообщение о том, что Влада Рослякова похоронят через 2 недели. Однако его тело будет лежать в особенном месте на кладбище, отдельно от остальных убитых.
Его хотят похоронить в секторе для безродных, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на Телеграм-канал Mash. Вероятно, Рослякова не хотят хоронить с другими из-за того, что он стал причиной гибели многих детей. Точное место еще не было определено, однако известно то, что рядом с его могилой не будет тех, кто учился с ним. Многие начали задаваться вопросом о том, почему 18-летнего парня хотят похоронить только через 2 недели. Криминалисты ответили на этот вопрос. Они отметили, что необходимо будет провести экспертизу тела Рослякова.
Исследователи намереваются найти в крови у злоумышленника следы алкоголя или других наркотических веществ. В данный момент информация по этому поводу уточняется. Напомним, что в Интернете появился новый ролик с Владом Росляковым, который направлялся в учебное заведение. Сегодня же еще была опрошена мать убийцы, которая рассказала уникальную информацию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, похороны, расстрел, террорист
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