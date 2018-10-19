"Константинополь не имеет права давать Томос Украине", - РПЦЗ официально порвала все отношения с Патриархатом

19.10.2018 14:05

Синод Русской православной церкви за рубежом объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом и решил призвать его к некоему покаянию.

В России официально сообщили о том, что Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, передает "Диалог.UA".

Свои действия в РПЦЗ пытаются объяснить благосклонностью Вселенского патриархата в вопросе предоставления Томоса об автокефалии Украине. "Незаконные действия Константинопольской Церкви никак не могут быть оправданы канонически и представляют собой тягчайшую и опасную несправедливость по отношению к традициям Православия, возмутительное пренебрежение и равнодушие к духовному благу паствы Христовой", - указано в сообщении.

Также Синод считает, что что Константинополь якобы не имеет "ни власти, ни права" устанавливать ставропигию своей церкви в Украине, поэтому данное решение РПЦЗ принимать отказывается.

Соответствующий полный текст заявления был размещен на официальном сайте Русской православной церкви за рубежом. Напомним, эксперт рассказал о потере влияния РПЦ после решения Синода Константинополя.



Источник: www.dialog.ua