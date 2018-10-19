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Новые чрезвычайно важные факты о керченском стрелке
Сегодня стали известны очередные невероятные факты о керченском террористе Владиславе Рослякове, которые предоставил психиатр-криминалист.
Михаил Виноградов, являющийся психиатром-криминалистом, заявил, что семья, а также родственники парня должны были давно заметить, что с Владиславом в плане психики не все хорошо, и сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, уведомляет "Диалог.UA".
Виноградов уверен, что если бы семья и родственники Владислава Рослякова вовремя обратились бы к специалистам, то трагических событий, которые произошли в политехническом колледже города Керчь (оккупированный Крым), можно было бы избежать. Он утверждает, на самом деле причиной теракта является не то, что Росляков замкнулся в себе и утратил друзей, а наличие у него расстройства психического характера.
Психиатр-криминалист отказался поведать, о каком именно психическом расстройстве идет речь, но уверил, что имеет на этот счет предположения, и твердо заявил: керченский стрелок был болен на протяжении большого количества времени. Эксперт подчеркнул, что родители должны замечать начало психических расстройств в те моменты, когда ребенок отстраняется от всех, и его ни в коем случае нельзя ругать.
Такие расстройства психического характера, по мнению психиатра, начинаются с банальных и казалось бы не вызывающих опасности вещей, таких как задумчивость и замкнутость.
Михаил Виноградов уверят, что подросток, страдающий психическими заболеваниями, мог совершенно нормально вести себя в социуме, но внутри у него происходили опасные психологические процессы и нарастали большие сложности, однако в семье просто не обратили никакого внимания на поведение парня, а также его душевные переживания. Ранее отец керченского стрелка дал показания правоохранительным органам, где рассказал о характере своего сына, а сегодня снова дал свой комментарий насчет Владислава и его матери, с которой они давно расстались. Также бабушка Владислава Рослякова рассказала крайне интересные факты из прошлого своего внука.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, убийство, теракт, психиатрия
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