Новые чрезвычайно важные факты о керченском стрелке

19.10.2018 14:30

Сегодня стали известны очередные невероятные факты о керченском террористе Владиславе Рослякове, которые предоставил психиатр-криминалист.

Михаил Виноградов, являющийся психиатром-криминалистом, заявил, что семья, а также родственники парня должны были давно заметить, что с Владиславом в плане психики не все хорошо, и сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, уведомляет "Диалог.UA".

Виноградов уверен, что если бы семья и родственники Владислава Рослякова вовремя обратились бы к специалистам, то трагических событий, которые произошли в политехническом колледже города Керчь (оккупированный Крым), можно было бы избежать. Он утверждает, на самом деле причиной теракта является не то, что Росляков замкнулся в себе и утратил друзей, а наличие у него расстройства психического характера.

Психиатр-криминалист отказался поведать, о каком именно психическом расстройстве идет речь, но уверил, что имеет на этот счет предположения, и твердо заявил: керченский стрелок был болен на протяжении большого количества времени. Эксперт подчеркнул, что родители должны замечать начало психических расстройств в те моменты, когда ребенок отстраняется от всех, и его ни в коем случае нельзя ругать.

Такие расстройства психического характера, по мнению психиатра, начинаются с банальных и казалось бы не вызывающих опасности вещей, таких как задумчивость и замкнутость.

Михаил Виноградов уверят, что подросток, страдающий психическими заболеваниями, мог совершенно нормально вести себя в социуме, но внутри у него происходили опасные психологические процессы и нарастали большие сложности, однако в семье просто не обратили никакого внимания на поведение парня, а также его душевные переживания. Ранее отец керченского стрелка дал показания правоохранительным органам, где рассказал о характере своего сына, а сегодня снова дал свой комментарий насчет Владислава и его матери, с которой они давно расстались. Также бабушка Владислава Рослякова рассказала крайне интересные факты из прошлого своего внука.



Источник: www.dialog.ua