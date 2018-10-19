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Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего
В сети обратили внимание на подозрительные детали гибели керченского стрелка Владислава Рослякова, который, по официальной версии застрелился после устроенной им же бойни, передает "Политека".
Официальная версия трагедии в керченском политехническом колледже гласит, что днем 17 октября 18-летний учащийся Владислав Росляков явился в учебное заведение с ружьем, открыл огонь по студентам, привел в действие взрывное устройство, а затем застрелился в библиотеке. Всего по итогам жестокой бойни погиб 21 человек и еще более 60 получили ранения.
Однако в сети обращают внимание на подозрительные детали, которые можно заметить на фотографиях с места трагедии. В частности, пользователи изучили снимки, на которых запечатлено тело предполагаемого стрелка, и пришли к выводу, что он не мог застрелиться сам.
Люди указывают на то, что следы крови выглядят так, будто парню выстрелили в подбородок, когда он уже лежал на полу.
«Как он в подбородок застрелился? Как книжечка упала, откуда? В бок сам тоже пульнул себе? Пацан жертва однозначно. Прямо или косвенно, может и не узнаем», — написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
В комментариях к публикации многие пользователи согласились с ее выводами.
«Я не спец Но мозг вынесли явно лежачему Он не мог так застрелиться сам», «Не надо быть криминалистом чтобы понять», «С первого ракурса не было вообще ни чего видно А вторая фотка подтверждает то что мозг ему вынесли лежачему скорее всего выставив ствол в рот».
Однако, это не единственная странность, связанная с этим делом. Дело в том, что многие учащиеся колледжа, пережившие бойню, уверены, что у Рослякова были сообщники. Некоторые даже описывали двух парней в белых футболках и берцах, которые якобы помогали стрелку.
Сразу несколько студентов утверждают, что слышали стрельбу из разных орудий и в разных концах колледжа, как будто в здании орудовали несколько человек.
Кроме того, на месте трагедии в Керчи очевидцы сообщали, что в преступлении участвовали и взрослые. «Не на камеру, очевидец сказал, что после взрыва в техникуме из него выбежали трое взрослых», - сообщал корреспондент Керчь.Фм с места событий.
Местные жители подозревают, что правоохранители скрывают правду о сообщниках стрелка, чтобы не началась паника. Люди на месте происшествия также утверждали, что, судя по фото, Росляков не мог застрелиться сам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Керчь, стрельба, убийство, терроризм
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