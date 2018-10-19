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Родители «керченского стрелка» заплатят штраф в размере 500 рублей

19.10.2018 13:55
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Родители «керченского стрелка» заплатят штраф в размере 500 рублей

Родители «керченского стрелка» Владислава Рослякова вынуждены будут выплатить штраф, оформленный на них за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Такое сообщение на своих страницах разместило издание «Известия» ссылаясь на собственные источники, передает replyua.net.

Собеседник рассказал изданию, что на родителей Рослякова был оформлен протокол о правонарушении. Тем не менее, данный протокол будет вручен им только после того, как они похоронят сына. Из статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, по которой был оформлен протокол, следует, что они будут наказаны штрафом, размер которого варьируется в диапазоне от 100 до 500 российских рублей. 

Напомним, родители Владислава Рослякова развелись, когда парню было 10 лет. Мать забрала сына и ушла жить на съемную квартиру. Она работает санитаркой в онкологическом диспансере. Кстати, в это заведение также поступали люди, получившие ранения от руки ее сына. Также, по словам отца, мать Владислава является Свидетелем Иеговы. У них с сыном часто возникали конфликты из-за постоянных проверок, которые устраивала ему мама. С отцом стрелок общался очень редко. 



Теги: Донбасс, Крым, Керчь, штраф, родители
 
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