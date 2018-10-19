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Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи
Россия решила усилить охрану Крымского моста в связи с терактом в оккупированной Керчи.
Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает "Интерфакс". По его словам, существуют стандартные процедуры, которые связаны с обеспечением безопасности незаконно построенного моста.
"Эти процедуры предусматривают, что управление ведомственной охраны Крымского моста осуществляет патрулирование и охрану. Частота этого патрулирования будет усилена", - отметил он.
Дитрих уточнил, что количество специалистов, которые будут патрулировать переправу, также будет увеличено.
Как сообщалось ранее, 17 октября в политехническом колледже в Керчи студент осуществил несколько взрывов и стрелял в людей. В результате погиб 21 человек, еще 54 получили ранения. Прокуратура открыла уголовное дело по статье теракт.
Одного из подозреваемых нашли мертвым в библиотеке. Его однокурсники рассказали, что видели, как подросток принес с собой несколько рюкзаков. Он пришел в учебное заведение, переоделся и устроил бойню, после чего застрелился.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, мост
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