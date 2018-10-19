Следком РФ опубликовал жуткое видео с места массового убийства в Керчи

19.10.2018 13:10

Следком России опубликовал видео осмотра следователями и криминалистами Керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября студент четвертого курса устроил стрельбу и взрыв. Жуткие кадры размещены на Youtube-канале российского ведомства.

На видеоролике показано, как российские силовики берут пробы застывших на полу и лестницах кровавых пятен и фиксируют повреждения на стенах, изрешеченных стрельбой.

Как сообщалось ранее, 17 октября в оккупированной Керчи студент 4 курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском колледже после чего свел счеты с жизнью. Жертвами массового убийства стали 21 человек и более 50 получили ранения.

Источник: https://donpress.com