Стало известно, когда Украина вступит в НАТО

19.10.2018 07:15

Украина сможет вступить в НАТО только после того, как реализует демократические реформы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщает ТК «24.ua».

Если общество станет демократичным, в во властных структурах исчезнет коррупция – Украину пригласят присоединиться к альянсу. Ведь в этом случае она будет для него не обузой, а активом.

В то же время, Курт Волкер заявил, что сам по себе факт контроля над частью территории Украины со стороны России – не является преградой на пути в НАТО.

Он также отметил, что евроатлантической интеграции Украины препятствует Москва, поскольку считает, что может решать его судьбу. «Страны Запада, в том числе и США, придерживаются противоположной точки зрения. Мы считаем, что страна должна решать сама за себя. А мы можем только прийти на помощь и поддержать в реализации задуманного. И мы хотим, чтобы Украина шла таким путем», – сказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Источник: https://dnews.dn.ua