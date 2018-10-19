Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украину идут холода и дожди

19.10.2018 18:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину идут холода и дожди

Всю территорию Украины вскоре накроют холода, а в некоторых областях могут быть осадки. Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в соцсети.

По ее словам, сегодня до конца дня погода останется неизменной, будет тепло и сухо, однако, на западной Украине возможны небольшие дожди.

При этом с 20 октября температура воздуха опустится до +12…+16 градусов, местами пройдут небольшие дожди, однако, в Киеве без осадков.

21 октября в Украине станет еще холоднее — +8…+14 градусов тепла. Также, в западных областях Украины, местами на севере и в Луганской и Донецкой областях пройдут кратковременные дожди. Также вероятны осадки и в столице.

Теплая погода сохранится в южных регионах страны, во многих центральных областях и на Востоке, где ожидается +15…+20 градусов.

В Киеве на выходных, 20−21 октября, максимально +13…+15 градусов за Цельсием.

Однако, похолодание станет более ощутимым с начала следующей недели.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь, холод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх