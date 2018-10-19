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В Украину идут холода и дожди
Всю территорию Украины вскоре накроют холода, а в некоторых областях могут быть осадки. Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко на своей странице в соцсети.
По ее словам, сегодня до конца дня погода останется неизменной, будет тепло и сухо, однако, на западной Украине возможны небольшие дожди.
При этом с 20 октября температура воздуха опустится до +12…+16 градусов, местами пройдут небольшие дожди, однако, в Киеве без осадков.
21 октября в Украине станет еще холоднее — +8…+14 градусов тепла. Также, в западных областях Украины, местами на севере и в Луганской и Донецкой областях пройдут кратковременные дожди. Также вероятны осадки и в столице.
Теплая погода сохранится в южных регионах страны, во многих центральных областях и на Востоке, где ожидается +15…+20 градусов.
В Киеве на выходных, 20−21 октября, максимально +13…+15 градусов за Цельсием.
Однако, похолодание станет более ощутимым с начала следующей недели.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь, холод
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