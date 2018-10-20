Цену на газ поднимут до 15 тысяч гривен: стало известно когда следующее повышение

20.10.2018 12:29

Главная причина, по которой власти решились поднять цену — это огромный груз долгов, который давит на Украину и с которым очень тяжело рассчитаться без помощи МВФ.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Только по евробондам в следующем году нужно будет выплатить более 2 млрд долларов. И если не получить транш, то не исключен дефолт и новый виток девальвации гривны

Кроме того, к МВФ привязывается и другие кредитные линии международных организаций и стран Запада (в частности 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС).

В общем, во власти решили, что все эти риски явно перевешивают по своей негативным последствиям эффект от повышении цены на газ и отопление. А потому решили поднять цену.

Правда, чтоб не загнать себя окончательно в рейтинговый капана они выторговали у МВФ поэтапное повышение цены. То есть сейчас, перед выборами, на 23,5 процентов, а в следующем году, в два этапа — до 100-процентного уровня так называемого импортного паритета (стоимости газа, как если б его импортировали из ЕС). Сейчас этот паритет составляет примерно 13-15 тысяч гривен и имеет тенденцию к увеличению вместе с ростом цены на нефть.

То есть в следующем году цены могут вырасти еще чуть ли не вдвое. Согласно утечкам в СМИ, план по повышению примерно такой — с 1 мая 2019 года до уровня 80% импортного паритета, а с 1 января 2020 года цена на газ должна сравняться с импортной.