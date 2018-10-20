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Депутаты массово прогуливают заседание Верховной Рады
Первый вице–спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента в пятницу, 19 октября. На момент закрытия заседания в сессионном зале находилось 13 депутатов.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Движение «Чесно» сообщает, что в Верховной Раде, несмотря на отсутствие народных депутатов на рабочих местах, регистрируется нужное количество присутствующих.
«Очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник 6 ноября, и начнется в 10 часов утра», – объявила Ирина Геращенко, закрывая заседание.
В соответствии с календарным планом работы Верховной Рады, 22–26 октября депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, с 29 октября по 2 ноября – работа с избирателями, в пленарном режиме парламент будет работать 6–9 ноября.
Заседание согласительного совета руководителей фракций и групп состоится утром в понедельник, 5 ноября.
Теги: Донбасс, заседание, Верховная Рада, депутаты
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