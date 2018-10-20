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Хэллоуин будет «веселый»: «ЛЭО» намерено 31 октября обесточить «Лисичанскводоканал»
Об этом предприятие сообщило на своей странице в соцсети.
«Причиной является задолженность коммунального предприятия за электроэнергию, что по состоянию на 1 октября уже составила почти 143 500 000 грн. При этом задолженность лисичанских водников растет «семимильными шагами»», — сообщили в «ЛЭО».
Энергетики подчеркнули, что есть решение Верховного Суда Украины, который отменил судебные решения в пользу Лисичанскводоканал о временном запрете отключения его объектов.
По данным энергетиков, обесточивание «Лисичанскводоканала» грозит полным прекращением водоснабжения населенных пунктов Приволье, Новодружеск, Малорязанцево и частично — Лисичанска (кроме центральной части города). В частности, в Лисичанске без воды, возможно, окажутся «район РТИ» и часть города вместе со стекольным заводом «Пролетарий».
Таким образом, «ЛЭО» требует от «Лисичанскводоканала» полностью оплатить текущее потребление электроэнергии в сентябре и октябре, а также, хотя бы частично погасить долги, созданные водоканалом вследствие неудовлетворительной оплаты потребления в летние месяцы.
Источник : http://lugradar.net
Теги: Донбасс, Хеллоуин, октябрь, ЛЭО
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