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Индексация пенсий коснется около 10 млн пенсионеров
По новой формуле Кабмин произведет перерасчет выплат с 1 марта 2019 года
В Украине под индексацию пенсий в следующем 2019 году подпадут порядка 10 миллионов пенсионеров.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
"Формула индексации пенсий предусмотрена законом. Берется пенсия, рассчитанная в соответствии с законом об общеобязательном пенсионном страховании, повышается на 50% от роста средней зарплаты за предыдущий год плюс 50% от инфляции за прежний год. Учитывая, что 10,2 миллиона пенсионеров получили повышение пенсий в октябре 2017 года, то практически все они и подпадают под индексацию пенсий в 2019 году", – сказал он.
По словам замглавы Минсоцполитики, в проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрена общая сумма дотации из казны Пенсионному фонду, "но нельзя сказать, что какая-то четкая сумма заложена на индексацию пенсий и т.д.".
"Все рассчитано в проекте бюджета Пенсионного фонда, который также был подан в Верховную Раду, и одной из составляющих – дотация из государственного бюджета. Общая сумма – 166 миллиардов гривен", – пояснил Шамбир.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, пенсия, индексация, Кабмин
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