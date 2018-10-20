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"Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube
Топовые детские каналы на просторах украинского Youtubeзарабатывает больше $100 тыс. в месяц. Разумеется, деньги попадают в кошелек родителей, которые снимают своих чад.
Как налажена работа детских каналов, почему эти видеоблоги так популярны и можно ли это назвать эксплуатацией детей пишет MC Today.
По данным ресурса Socialblade, детский контент – самый востребованный в украинском YouTube. Трехлетние видеоблогеры дарят миллионам мам минуты спокойствия, а взамен получают недетскую прибыль.
На самом популярном в Украине канале Kids Diana Show сейчас 10 миллионов подписчиков и больше 100 тысяч долларов дохода в месяц, пишет издание. Маленькая Диана стала блогером еще в младенчестве, а спустя несколько лет уже обеспечила семью недвижимостью в США.
Одесские брат и сестра Miss Katy и Mister Max еще не пошли в школу, но уже позволили маме с папой эмигрировать из Украины в Великобританию. У них около 20 млн подписчиков на двоих и сотни тысяч долларов дохода в месяц.
Как правило, родители детей-блогеров категорически избегают журналистов, но мама пятилетнего Влада из Vlad TV Show c 1,2 млн подписчиков оказалась исключением.
"Сейчас канал является единственным источником дохода для нашей семьи, – делится Оксана. – На жизнь и наши непритязательные запросы хватает. До появления канала мой муж работал программистом, а я – в торговле".
Идея создать канал пришла в голову родителям Влада три года назад, когда мальчику еще не было трех.
"Пришло время задуматься о выходе на работу после декрета. Возвращаться в торговлю не было желания, поэтому я искала новые идеи", – делится мать видеоблогера.
Определиться помог случай. Оксана заметила, как Влад уверенно выбирает иконку YouTube на планшете и с удовольствием смотрит ролики.
"Я немного удивилась, когда посмотрела видео вместе с ним – дети открывали игрушки, играли в развлекательных центрах, - говорит Оксана. - Некоторые видео были абсолютно ерундовыми, но при этом набирали миллионы просмотров".
Муж рассказал Оксане, что блогеры на YouTube неплохо зарабатывают, и через несколько дней Влад уже гулял в парке "под прицелом" родительской камеры. Семье повезло: всего через месяц один из роликов "выстрелил".
"После того как первое видео попало в "похожие", подписчики начали добавляться активнее. Появился первый доход, первые бесплатные игрушки для рекламы", – вспоминает Оксана.
Сейчас канал Vlad TV Show занимает девятое место по популярности в Украине, по данным Retailers, и приносит от 3 до 50 тыс. долларов дохода в месяц, если верить Socialblade.
"Для детских каналов все же стоит ориентироваться на нижнюю границу доходной вилки и даже меньше", – комментирует Оксана.
Заработок YouTube-канала зависит от количества просмотров рекламы во время просмотра роликов и от наличия нативной рекламы (когда блогеры лично рекомендуют товары).
"В среднем нам поступает 10 коммерческих запросов в месяц, но мы рекламируем только то, чем сами потом пользуемся", - говорит мама Влада.
Рекламы в детских видеоблогах много. В основном это игрушки и сладости – то, что маленькие зрители смогут попросить у родителей после просмотра. Контент довольно однообразный и состоит из походов в развлекательные центры, распаковок и постановочных роликов на темы вроде противостояния брата и сестры.
"Это настоящий наркотик, – делится мама пятилетней Софии на родительском форуме. – Не знаю, как моя дочка это нашла, я давала ей смотреть только мультики. Теперь ищем способ заблокировать канал Miss Katy, потому что София все время хочет смотреть ее ролики, а потом клянчит такие же игрушки и спрашивает, почему мы не живем в таком доме, как Katy".
Психолог Виталина Устенко советует родителям избегать подобных видеоблогов, потому что они не развивают в детях ничего, кроме желания потреблять. "Во влогах мы не видим развития отношений между людьми (или их аллегорией, как в сказках и мультфильмах), не видим настоящих конфликтных ситуаций, которые формируют представления о добре, зле, красоте, дружбе и прочих важных вещах", – комментирует психолог.
В описании детских каналов обычно заявлено что-то о счастливом детстве. Причем обращение к подписчикам часто оформлено от лица трехлетнего блогера, что выглядит довольно абсурдно. Но даже если дети, демонстрируемые на каналах, и правда счастливы, то маленькие зрители от просмотра испытают только фрустрацию, ведь для такого же счастья им не хватает бесконечного количества игрушек и бесконечных развлечений. Трудно объяснить ребенку, что веселые игры маленьких блогеров – это на самом деле работа, и не всегда приятная.
"Для производства ролика иногда нам хватает пары часов, а бывает, что и трех дней мало, – рассказывает Оксана, мама Влада. – Пока что я со всем справляюсь сама, с некоторыми деталями помогает муж. Было время, когда я чувствовала себя белкой в колесе из-за непрерывного цикла работы, но сейчас мы перестали гнаться за другими, замедлили темп и работаем себе в удовольствие".
В удовольствие работают не все маленькие блогеры. На канале Kids Diana Show новое видео выходит каждые несколько дней, чуть реже обновляется блог брата Дианы – Kids Roma Show. Такие же темпы в семье Miss Katy и Mister Max – производство контента происходит беспрерывно.
По словам бренд-менеджера AIR Network Дмитрия Редько, для некоторых каналов видео монтируют специально нанятые специалисты. Оно и понятно, иначе родители просто не справились бы со своим реалити-шоу. Но герои роликов всегда одни и те же – дети. "Пока Влад был маленьким, он всегда снимался с удовольствием, – вспоминает Оксана. – Каждый день было что-то интересное: новая игрушка, новое место, новое приключение. Сейчас у него появились свои предпочтения, он может устать после садика. Стараемся учитывать его мнение и снимать тогда, когда он этого хочет. Наш график съемок это позволяет". Видео на канале Vlad TV Show появляется примерно раз в неделю.
"От обилия развлечений и игрушек у детей спустя какое-то время наступает информационное перенасыщение, окружающий мир превращается в шум, – говорит психолог Виталина - Атрофируется мотивация достигать чего-либо (поскольку и так всё есть), перестаёт вырабатываться гормон удовольствия (потому что постоянно происходит гиперстимуляция), не формируется уважительное отношение к труду и понимание того, как живет и из чего состоит общество".
Участие детей в видеоблогах может быть и полезным для их развития, если не перегибать палку.
"Детям нужно чувствовать, что задачи, которые перед ними стоят – это серьезные, сложные задачи, а не детские игры. Это поддерживает их интерес", – комментирует педагог Кристина Москаленко. "Но тут нужно знать меру и понимать, когда производство контента идет на пользу ребенку, а когда ребенок идет на пользу этому производству и становится средством в руках родителей. Если мы говорим только о заработке, то такая деятельность как минимум незаконна", - добавляет Кристина.
"Нет норм труда для детей до 14-ти лет, поскольку детский труд запрещен в принципе, – объясняет юрист Juscutum Семен Астапов. – Если ребенок задействован в съемках не более 24 часов в неделю и не в ночное время, если это не вредит его интересам, здоровью и нормальному развитию – я думаю, это не будет считаться эксплуатацией".
Источник: https://strana.ua
Теги: Украина, Донбасс, наркотики, дети, родители
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