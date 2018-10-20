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Легкая депортация: Германия может добавить Украину в список безопасных стран
Немецкое правительство планирует включить в список безопасных стран происхождения мигрантов еще 14 государств, среди которых Украина, Беларусь и Молдова. Мигрантов из "безопасных стран" значительно легче депортировать из Германии, если им откажут предоставлять убежище, а ходатайство таких мигрантов относительно убежища рассматриваются по ускоренной процедуре, передает ЗН со ссылкой на DW.
Отмечено, что в июле Германия внесла в такой список Грузию, Алжир, Тунис и Марокко. На этот раз в список безопасных стран происхождения мигрантов немецкое правительство хочет добавить Украину, Беларусь, Молдову, Танзанию, Вьетнам, Кубу, Колумбию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, Центральноафриканскую Республику и Чад.
В этом году положительные решения о предоставлении статуса беженца гражданам указанных стран получили менее 5% человек. В случае, если такая доля сохраняется несколько лет, то, согласно коалиционному соглашению, соответствующие государства должны быть внесены в список безопасных стран происхождения.
Однако в немецком Министерстве внутренних дел отметили, что принятие такого решения зависит от предписаний Евросоюза и требований Федерального конституционного суда Германии. Для начала правительству необходимо проанализировать ситуацию в государствах, которые планируется добавить в перечень, и подтвердить, что там нет угрозы пыток, жестокого обращения или вооруженного конфликта. Сейчас трудно сказать, когда соответствующий анализ завершится.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, безопасность, Германия
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