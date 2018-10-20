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Минфин надеется, что МВФ утвердит транш на $3,9 млрд до конца года
Министерство финансов Украины ожидает, что Совет Международного валютного фонда утвердит новую программу макрофинансовой помощи stand-by до конца 2018 при условии, что Украина выполнит все договоренности.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Мы убеждены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем наши структурные реформы. Экономика Украины растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета – под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демонстрируют положительную динамику”, – заявила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.
“Такое проявление поддержки наших международных партнеров в сочетании с реалистичным и сбалансированным бюджетом на 2019 и среднесрочным бюджетным планированием, за который Верховная Рада проголосовала вчера – это очень позитивный момент для нас. Продолжение сотрудничества с МВФ позволит нашему правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют 18 млрд долларов”, – говорится в заявлении.
Международный валютный фонд на уровне уполномоченного персонала согласовал с украинскими властями новую программу резервной поддержки вместо действующей программы расширенного финансирования.
Объем новой программы – 3,9 млрд долларов, сообщает. УП Она должна стать основой для экономической политики правительства в 2019 году – предполагается, что эта политика будет сосредоточена на снижении инфляции и реформах налогообложения, финансового и энергетического секторов.
После того, как Верховная Рада утвердит бюджет на 2019 с учетом рекомендаций МВФ, соглашение должно рассмотреть Исполнительный совет фонда.
Источник : https://antikor.com
Теги: Донбасс, МВФ, Минфин
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