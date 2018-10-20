Митинг у здания НАБУ: активисты требуют проверить связи Сытника с Кремлем

20.10.2018 19:02

Сегодня, 20 октября в столице Украины Киеве у стен здания Национального антикоррупционного бюро Украинского государства активисты «Национальной платформы безопасности» и «Честного слова» провели митинг. Как пишет replyua.net, в ходе протестной акции, представители организаций выставили требование проверить связи директора НАБУ с Российской Федерацией.



Активисты также подчеркнули, что для страны-агрессора Российской Федерации, а частности, для ее спецслужб, директор НАБУ является повышенным интересом, ведь у него есть допуск к материалам с высоким грифом секретности и государственной тайны.



Присутствующие на акции протеста представители организаций сообщили, что директор НАБУ был невероятно взволнован из-за того, что под окнами его рабочего места собралось большое количество митингующих, причем произошло это как раз во время визита высокопоставленного чиновника из США – заместителя главы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Кирстен Мэдисон. Акция протеста превратила брифинг Мэдисон в короткий доклад всего с двумя вопросами, которые разрешили задать представителям прессы.