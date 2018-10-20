Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль

20.10.2018 20:57

Как известно, президент России Путин хочет привести к власти в Украине такого президента, который подпишет мир на российских условиях, то есть, акт капитуляции. И Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.



Он отмечает, что Порошенко – это самый проевропейский и пронатовский президент в истории Украины, который решительно выводит свою страну из сферы российского влияния. Все понимают, что именно при президентстве Порошенко Путину не удалось проглотить украинскую государственность, в том числе благодаря нам мировому украинству в 2014 году.



По словам Павла Нусса, Владимир Путин на Валдайском форуме в Сочи фактически анонсировал прямое и грубое вмешательство России в украинский избирательный процесс 2019 года, а это значит, что фаворит Кремля Юлия Владимировна – кандидат российского президента Путина. Следовательно, Путин – главный оппонент Порошенко на выборах-2019.