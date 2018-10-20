- В Кабмине назвали сроки получения ВСУ ракетных комплексов «Вильха»20:09
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются19:56
- Стало известно, сколько кораблей незаконно посетили порты Крыма19:42
- Минфин надеется, что МВФ утвердит транш на $3,9 млрд до конца года19:31
- Падение российского военного самолета в Азовском море: обнаружены тела19:12
- Митинг у здания НАБУ: активисты требуют проверить связи Сытника с Кремлем19:02
- Во Львовской области на кладбище нашли труп младенца18:33
- В Украине появилось первое мобильное приложение для переселенцев18:17
- Рак молочной железы: врач рассказал, как уберечь себя18:07
- Украинский – в приоритете: эксперт объяснил, чего ждать от нового закона о языках17:37
Стало известно, сколько кораблей незаконно посетили порты Крыма
Большая часть заходов была совершена под флагом РФ.
В портах оккупированного Крыма на протяжении 14 месяцев зафиксированы 1207 заходов судов и грузовых танкеров, 1123 из которых были совершены под флагом России. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своем официальном сайте.
"За период с 1 августа 2017 по 30 сентября 2018 в портах и портовых акваториях оккупированного Крыма зафиксировано 1207 заходов грузовых судов и танкеров. Количество заходов зафиксировано в отношении судов, на которых работает AIS (Automatic Identification System)", – говорится в сообщении.
В частности, за указанный период под флагом РФ зашли 98 судов, 84 захода осуществили суда под флагами других стран (Республики Палау – 20, Республики Того – 17, Союза Коморских Островов – 10, Республики Сьерра-Леоне – 9, Республики Молдова – 7, Объединенной Республики Танзания – 6, Республики Панама – 5, Республики Мальта – 3, Турецкой Республики – 2, Островов Кука – 2, Островов Питкэрн – 1, Республики Судан – 1, Федерации Сент-Китс и Невис – 1).
"В течение 2018 года наблюдается тенденция снижения заходов судов под флагами иностранных государств", – отметили в МинВОТ.
В ведомстве напомнили, что морские порты, расположенные на территории Крыма в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте закрыты распоряжением правительства от 30 апреля 2014 года и приказом Мининфраструктуры от 16 июня 2014 года.
Источник : https://www.segodnya
Теги: Донбасс, Крым, порт, корабль
- В оккупированный Россией Крым приплывают корабли стран Африки: названы государства, которые до сих пор сотрудничают с РФ, нарушая законы
- Крым переезжает: корабли Керченской морской охраны пришвартовались в Мариуполе (ФОТО)
- “Здорово им Россия отплатила за "рус**ую весну"”, - Казанский об ударе, который РФ нанесла Мариуполю своим Керченским мостом. ВИДЕО
- Украинские пограничники задержали судно, заходившее в крымский порт
- Дальше – Крым: Украина снова контролирует целый порт
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Пока Крым хоронил 20 жертв керченского стрелка, оккупанты веселились в Донецке 17:54
- Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе16:54
- На Луганщине полицейским пришлось забрать у пьющей матери трех малолетних детей16:40
- ''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей14:56
- На Донбассе за сутки ранен один украинский военный13:10
- В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях12:06
- Донбасс-SOS: Как получить пособие на погребение умершего пенсионера11:03
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением10:46
- Боевики «ДНР» в районе Коминтерново понесли потери09:50
- В «ДНР» готовы передать Украине часть заключенных из колоний09:37
- В Кабмине назвали сроки получения ВСУ ракетных комплексов «Вильха»20:09
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются19:56
- Стало известно, сколько кораблей незаконно посетили порты Крыма19:42
- Минфин надеется, что МВФ утвердит транш на $3,9 млрд до конца года19:31
- Падение российского военного самолета в Азовском море: обнаружены тела19:12
- Митинг у здания НАБУ: активисты требуют проверить связи Сытника с Кремлем19:02
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Во Львовской области на кладбище нашли труп младенца18:33
- В Украине появилось первое мобильное приложение для переселенцев18:17
- Рак молочной железы: врач рассказал, как уберечь себя18:07
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- Украину хотят утопить в крови из-за Томоса. Российские "православные" наемники написали письмо в РПЦ