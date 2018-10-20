Стало известно, сколько кораблей незаконно посетили порты Крыма

20.10.2018 19:42

Большая часть заходов была совершена под флагом РФ.

В портах оккупированного Крыма на протяжении 14 месяцев зафиксированы 1207 заходов судов и грузовых танкеров, 1123 из которых были совершены под флагом России. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своем официальном сайте.

"За период с 1 августа 2017 по 30 сентября 2018 в портах и портовых акваториях оккупированного Крыма зафиксировано 1207 заходов грузовых судов и танкеров. Количество заходов зафиксировано в отношении судов, на которых работает AIS (Automatic Identification System)", – говорится в сообщении.

В частности, за указанный период под флагом РФ зашли 98 судов, 84 захода осуществили суда под флагами других стран (Республики Палау – 20, Республики Того – 17, Союза Коморских Островов – 10, Республики Сьерра-Леоне – 9, Республики Молдова – 7, Объединенной Республики Танзания – 6, Республики Панама – 5, Республики Мальта – 3, Турецкой Республики – 2, Островов Кука – 2, Островов Питкэрн – 1, Республики Судан – 1, Федерации Сент-Китс и Невис – 1).

"В течение 2018 года наблюдается тенденция снижения заходов судов под флагами иностранных государств", – отметили в МинВОТ.

В ведомстве напомнили, что морские порты, расположенные на территории Крыма в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте закрыты распоряжением правительства от 30 апреля 2014 года и приказом Мининфраструктуры от 16 июня 2014 года.

Источник : https://www.segodnya