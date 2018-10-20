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У Трампа дали оценку реформе украинской полиции
20.10.2018 11:50
Реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины.
Обэтом заявила заместительница государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдиссонна брифинге в пятницу в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником, передает "Интерфакс-Украина".
"Реформа полиции – это один из самых ярким элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, ваш отдел спецназначения "КОРД", а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе", - сказала она.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, полиция, реформа
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