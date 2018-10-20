- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги23:58
- Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое23:50
- Боевиков на Донбассе накрыла паника: "Мы не выстоим против ВСУ, у них мощное оружие, у нас такого нет" 23:48
- Боевики «ДНР» на блокпостах проверяют регистрацию всех выезжающих авто и вымогают деньги23:48
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду22:43
- В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция22:27
- "Это настоящий наркотик". Как в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube21:30
- Как и где получить медицинскую помощь после реформы?21:20
- Нусс: Тимошенко – самая подходящая для Путина фигура, основной конкурент Порошенко, которого так ненавидит Кремль20:57
В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду
Лабораторные исследования питьевой воды в распределительной сети Бахмута (Донецкая обл.) показали несоответствие воды нормативам по запаху. Об этом сообщает Бахмутский районный филиал ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины».
Неприятный запах чувствуют все жители восточного района и центра города, водоснабжение которых осуществляется преимущественно водой из канала Северский Донец-Донбасс.
На запрос лабораторного центра руководство Часовоярского РПУ КП «Компания "Вода Донбасса"» разъяснило, что в связи с аномально высоким уровнем температуры воздуха в реке Северский Донец упал уровень воды. С целью пополнения бассейна реки начат сброс воды из регулирующего Краснопавловского водохранилища, которое содержит большое количество сине-зеленых водорослей различного видового состава.
Действительно, отдельным водорослям этого водохранилища, в частности, афанизоменону и анабене, присущ запах, похожий на запах дуста (затхлый, тины, застойный, болотный и др.), который, соответственно, может передаваться в питьевую воду.
По информации Часовоярского РПУ КП КПВД, сейчас проводятся необходимые мероприятия, в том числе, технологического характера, для удаления запахов.
Наличие в воде неприятного запаха не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.
По лабораторным данным, отклонения качества питьевой воды по микробиологическим и другими санитарно-химическим показателям в водопроводной сети г. Бахмут не зарегистрированы.
«Учитывая наличие неприятного запаха в воде, для питьевых нужд можно рекомендовать употреблять воду фасованную, природную или доочищенную, приобретенную в розничной сети», – говорится в сообщении лабораторного центра.
Питьевую воду из городского водопровода желательно отстаивать.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, вода, Бахмут
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги23:58
- Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое23:50
- Боевиков на Донбассе накрыла паника: "Мы не выстоим против ВСУ, у них мощное оружие, у нас такого нет" 23:48
- Боевики «ДНР» на блокпостах проверяют регистрацию всех выезжающих авто и вымогают деньги23:48
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- На Донбассе ранен украинский военный21:50
- Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)21:40
- На случай обострения на фронте: На Луганщине тестируют хирургический отряд (Фото)21:08
- Пока Крым хоронил 20 жертв керченского стрелка, оккупанты веселились в Донецке 17:54
- Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе16:54
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги23:58
- Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое23:50
- Боевиков на Донбассе накрыла паника: "Мы не выстоим против ВСУ, у них мощное оружие, у нас такого нет" 23:48
- Боевики «ДНР» на блокпостах проверяют регистрацию всех выезжающих авто и вымогают деньги23:48
- «Спасли от фашистов»: известный бизнесмен из Донбасса поделился видео, которое никогда не покажут в России23:40
- В Бахмуте можно, но не желательно пить водопроводную воду22:43
- В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция22:27
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- На Донбассе ранен украинский военный21:50
- Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)21:40
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Названы проверенные народные средства для нормализации давления16:00
- 7 признаков, что у вас сильное биополе08:45
- Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе07:04
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением
- Священник РПЦ оскорбил Украину и обратился к российским боевикам: "Идите, братья, войной на этих бесов"
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах
- Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего