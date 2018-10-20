В Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка

20.10.2018 14:04

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал поджечь отделение банка.



Об этом в пятницу, 19 октября, сообщил отдел коммуникаций полиции столицы.



Отмечается, что на спецлинию 102 позвонил мужчина и заявил, что подожжет здание банка на проспекте Победы. На вызов незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.



Из пбанка эвакуировали 15 человек. После обследования помещения и прилегающей территории специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов и веществ.



Злоумышленника задержали вблизи места происшествия. Им оказался 53-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к админответственности.



По словам задержанного, у него произошел конфликт с работниками банка, после чего он позвонил в полицию и сообщил о своем намерении поджечь здание.



Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Источник : https://zi.dn.ua