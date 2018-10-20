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В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги

20.10.2018 23:58
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В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
50 летний луганчанин вышел из дома с сумкой денег в районе дома № 29 на квартале Солнечном, как только он отошел от подъезда, преступники открыли по нему огонь.
Об этом пишет группа «Свердловск – ты должен это знать» в социальной сети.
С огнестрельным ранением живота и ноги мужчину госпитализировали в больницу. Добычей преступников стали 500 тысяч рублей.
«Безусловно, разбойники знали, что у дяди в сумке. В этом случае вариантов масса. Скорее всего, мужчина направлялся на какую-то сделку, но не дошел», - сказано в сообщении.
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, Луганск, расстрел, ЛНР, бандиты
 
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