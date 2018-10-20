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В МЗ объяснили, почему доходы семейных врачей в регионах больше столичных
Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.
"Мы думали наоборот, что гораздо легче набирать пациентов, компьютеризироваться, вообще, лучшее состояние медицины у нас - в городах. Но мы видим, что большие города, к сожалению, нехорошо начали реформу. А Киев, к большому сожалению, был единственный город, где доходы врачей упали в начале реформы, потому что такая была политика местных властей, чтобы их мотивировать. Не считаю, что это лучший способ для мотивации", - отметил Ковтонюк.
Сейчас, по его словам, ситуация относительно Киева несколько выравнивается. Относительно ситуации с доходами врачей в регионах, то она значительно лучше.
"На Донетчине, в Бахмуте, в частности семейный врач, у которого 1 700 пациентов, сейчас имеет зарплату 17 тыс грн", - сообщил чиновник.
Ранее представитель Министерства здравоохранения Александр Ябчанка рассказал, что в отдельных случаях врачи из медицинских учреждений, которые приняли участие в медреформе, стали получать до 16 тысяч гривен в месяц.
Источник : https://ru.espreso.
Теги: Донбасс, врачи, регионы, доходы
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