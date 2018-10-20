В Украине резко подорожало и исчезло из магазинов пшено

20.10.2018 12:45

За год пшено в Украине подорожало на треть - в магазинах цена за килограмм достигает 42 гривен. Кроме того товар стал дефицитным и практически исчез с полок магазинов.

Об этом сообщает ТСН.

Аграрии объясняют дефицит спросом на украинский товар в ЕС. Кроме того, в этом году неурожай проса - его собрали на 5 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. При этом его качество значительно ниже. Едва ли не половина зерна – это неликвид.

Также на подорожание мог повлиять фактор сокращения посевов проса вдвое за последние три года. При этом пока предпосылок для роста цены на гречку или другие популярные крупы в этом сезоне нет.

Источник: https://antikor.