Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине резко подорожало и исчезло из магазинов пшено

20.10.2018 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине резко подорожало и исчезло из магазинов пшено

За год пшено в Украине подорожало на треть - в магазинах цена за килограмм достигает 42 гривен. Кроме того товар стал дефицитным и практически исчез с полок магазинов.

Об этом сообщает ТСН.

Аграрии объясняют дефицит спросом на украинский товар в ЕС. Кроме того, в этом году неурожай проса - его собрали на 5 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. При этом его качество значительно ниже. Едва ли не половина зерна – это неликвид.

Также на подорожание мог повлиять фактор сокращения посевов проса вдвое за последние три года. При этом пока предпосылок для роста цены на гречку или другие популярные крупы в этом сезоне нет.

Источник: https://antikor. 



Теги: Украина, Донбасс, подорожание, пшено
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх